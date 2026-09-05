В Татарстане воздух прогреется до +27, но не обойдется без грозы и града

До +27 градусов прогреется воздух в Татарстане в эти сутки, но устойчивого солнечного тепла ждать не стоит. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, а днем не исключен град. Такой прогноз представили в Гидрометцентре республики.

Погода окажется типичной для летнего сезона: утром возможен туман, в течение дня небо будет облачным, хотя к середине дня ожидаются прояснения.

Ветер сохранит южное и юго-западное направление, его скорость в целом составит 6-11 метров в секунду. Однако местами порывы станут заметно резче и достигнут 14 метров в секунду, а при грозе — 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в регионе будет колебаться от +22 до +27 градусов.