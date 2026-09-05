Новости Татарстана

В Татарстане воздух прогреется до +27, но не обойдется без грозы и града

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Синоптики Гидрометцентра Татарстана обещают до ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

До +27 градусов прогреется воздух в Татарстане в эти сутки, но устойчивого солнечного тепла ждать не стоит. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, а днем не исключен град. Такой прогноз представили в Гидрометцентре республики.

Погода окажется типичной для летнего сезона: утром возможен туман, в течение дня небо будет облачным, хотя к середине дня ожидаются прояснения.

Ветер сохранит южное и юго-западное направление, его скорость в целом составит 6-11 метров в секунду. Однако местами порывы станут заметно резче и достигнут 14 метров в секунду, а при грозе — 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в регионе будет колебаться от +22 до +27 градусов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Интересное в Казани

день назад

Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помогает молодым предпринимателям в Татарстане в 2026 году

профессиональные средства от тараканов в квартире самое эффективное

Не у нас

11 часов назад

Святая Матрона предсказала будущее человечества

Гид по Казани

2 дня назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

услуги столяра в Екатеринбурге

Кулинария

12 часов назад

Яблоки в шарлотке дают слишком много сока: одна привычка превращает воздушное тесто в мокрый слой

Не у нас

15 часов назад

Священник рассказал, почему нельзя есть и пить на кладбище

Кулинария

17 часов назад

Пельмени не леплю: тесто и фарш собираю слоями — получается ужин с тем же вкусом - "ленивый" рецепт

Новости Татарстана

день назад

Не стало отца мэра Казани и депутата Госдумы — заслуженного химика Татарстана

Кулинария

день назад

Творог, яйцо и банан смешиваю в одной миске: завтрак получается без муки и долгой возни
Экономика
12 минут назад

Объем перевозок по СМП к 2030 году вырастет не менее чем до 70 млн тонн

К 2030 году объем перевозок по Северному морско...

Кулинария

3 минуты назад

Запеканка получается влажной возле дна: одна привычка с творогом дает больше жидкости, чем кажется

Кулинария

2 часа назад

Яйца утром больше не жарю отдельно: выливаю на лаваш и добавляю сыр — хватает одной сковороды

Новости Казани

2 часа назад

Десять фильмов на «Алтын минбаре» рассмотрит группа «Россия – Исламский мир»

Кулинария

5 часов назад

Утром сырники лепить некогда: творог выкладываю одной лепешкой — завтрак готовится заметно проще
NVIDIA выпустила хотфикс драйвера для устранени...
Технологии
29 минут назад

NVIDIA выпустила хотфикс драйвера для устранения мерцаний экрана

Кулинария

8 часов назад

Домашний томатный соус получается слишком жидким: одна привычка только увеличивает время у плиты

Технологии

9 часов назад

Росатом начал испытания робота-манипулятора АИМ М30-Д1850

Не у нас

10 часов назад

Гарвардские ученые назвали самый тяжелый год в истории человечества
«Школа не должна быть стрессом»: директор детск...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Школа не должна быть стрессом»: директор детского центра в Казани рассказала, как помочь ребёнку полюбить учёбу