Низкие запасы газа в ЕС могут поднять цены на отопление и продукты

Низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Евросоюза может привести к повышению цен на отопление, горячую воду и услуги ЖКХ уже этой осенью и зимой, а также к подорожанию продуктов питания в 2027 году. Такую оценку в комментарии ТАСС дал Игорь Юшков — эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности.

За месяц до традиционного начала отопительного сезона запасы газа в европейских ПХГ находятся на минимальном с 2011 года уровне. На этом фоне Еврокомиссия готова снизить нормы заполнения хранилищ с 90% до 75% для стран, которые не успеют подготовиться к 1 октября, заявила 4 сентября представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

По словам Юшкова, для компенсации нехватки газа Евросоюзу зимой придётся увеличить импорт сжиженного природного газа. Это повысит спрос на топливо и цены на него: за танкеры с СПГ ЕС вынужден конкурировать с азиатскими покупателями, предлагая больше, чем готовы платить Япония, Южная Корея и Китай. В итоге вырастут расходы на энергию, отопление, коммунальные услуги и промышленную продукцию.

Кроме того, эксперт добавил, что могут подорожать азотные удобрения, которые производятся из метана. Сельхозпроизводители заложат повышенные затраты в цену своей продукции, из-за чего в 2027 году европейцы столкнутся с ростом цен на продовольствие.