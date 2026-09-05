Экономика

Низкие запасы газа в ЕС могут поднять цены на отопление и продукты

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Низкие запасы газа в европейских хранилищах мог...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Евросоюза может привести к повышению цен на отопление, горячую воду и услуги ЖКХ уже этой осенью и зимой, а также к подорожанию продуктов питания в 2027 году. Такую оценку в комментарии ТАСС дал Игорь Юшков — эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности.

За месяц до традиционного начала отопительного сезона запасы газа в европейских ПХГ находятся на минимальном с 2011 года уровне. На этом фоне Еврокомиссия готова снизить нормы заполнения хранилищ с 90% до 75% для стран, которые не успеют подготовиться к 1 октября, заявила 4 сентября представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

По словам Юшкова, для компенсации нехватки газа Евросоюзу зимой придётся увеличить импорт сжиженного природного газа. Это повысит спрос на топливо и цены на него: за танкеры с СПГ ЕС вынужден конкурировать с азиатскими покупателями, предлагая больше, чем готовы платить Япония, Южная Корея и Китай. В итоге вырастут расходы на энергию, отопление, коммунальные услуги и промышленную продукцию.

Кроме того, эксперт добавил, что могут подорожать азотные удобрения, которые производятся из метана. Сельхозпроизводители заложат повышенные затраты в цену своей продукции, из-за чего в 2027 году европейцы столкнутся с ростом цен на продовольствие.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

17 часов назад

Святая Матрона предсказала будущее человечества

Интересное в Казани

день назад

Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помогает молодым предпринимателям в Татарстане в 2026 году

сколько стоит вывести клопов

Кулинария

18 часов назад

Яблоки в шарлотке дают слишком много сока: одна привычка превращает воздушное тесто в мокрый слой

Гид по Казани

2 дня назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

подготовка к егэ по химии в Челябинске

Не у нас

22 часа назад

Священник рассказал, почему нельзя есть и пить на кладбище

Технологии

4 часа назад

Команда нейросети Claude на несколько часов заблокировала Mac разработчика

Кулинария

23 часа назад

Пельмени не леплю: тесто и фарш собираю слоями — получается ужин с тем же вкусом - "ленивый" рецепт

Новости Татарстана

день назад

Не стало отца мэра Казани и депутата Госдумы — заслуженного химика Татарстана

Технологии

день назад

Сердцу полезны овес и ячмень, показало исследование
Экономика
8 минут назад

Низкие запасы газа в ЕС могут поднять цены на отопление и продукты

Низкие запасы газа в европейских хранилищах мог...

Новости Татарстана

час назад

Көрәш принес Радику Салахову из Челнов золото Игр кочевников

Не у нас

час назад

Загадочный диск из Канзаса связали с чередой странных смертей

Кулинария

2 часа назад

Пирог прилипает к форме даже после смазывания: одна мелочь перед выпечкой часто оказывается важнее масла

Технологии

2 часа назад

Apple может выпустить iPhone 18 в два этапа
Китай завершил проверку Пинлуского канала перед...
Технологии
48 минут назад

Китай завершил проверку Пинлуского канала перед запуском судоходства

Технологии

3 часа назад

Google начала переносить память DDR4 со старых серверов в ИИ-системы

Технологии

4 часа назад

Lenovo представила Yoga 9n с чипом Nvidia RTX Spark для локальной работы с ИИ

Кулинария

4 часа назад

Картошка хрустит снаружи и остается мягкой внутри: одна подготовка перед духовкой меняет результат
Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется...
Интересное в Казани
5 дней назад

Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется: сравнили рейтинг, отзывы и статистику сдачи экзаменов