Технологии

Дорогие HDMI-кабели не улучшают качество картинки

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Дорогие HDMI-кабели не улучшают качество изобра...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Дорогой HDMI-кабель не сделает картинку чётче, а звук чище, если он стабильно передаёт сигнал. В Engadget со ссылкой на экспертов подчеркнули, что кабель лишь передаёт цифровые данные, поэтому цена не влияет на качество.

Выбирать кабель нужно по требованиям техники. Для большинства 4K-стриминговых устройств достаточно Premium High Speed HDMI со скоростью до 18 Гбит/с. Для игр в 4K при 120 Гц, например на PlayStation 5, нужен Ultra High Speed HDMI до 48 Гбит/с. Более новый Ultra96 поддерживает до 96 Гбит/с и предназначен для самых требовательных сценариев — несжатого 4K при 240 Гц и 8K при 60 Гц.

Цена может иметь значение при большой длине кабеля. Для длинных соединений могут потребоваться активные кабели с дополнительной электроникой или модели с оптическим волокном.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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