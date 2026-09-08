У RTX 5090 расплавился разъем питания при тесте DLSS 5

Во время тестирования технологии DLSS 5 у пользователя под ником erek расплавился разъем питания видеокарты MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC. По его словам, причиной стало резкое увеличение энергопотребления после включения режима, сообщает VideoCardz.

Как рассказал пользователь, до запуска DLSS 5 карта потребляла около 450 Вт, а после — более 600 Вт. Вскоре устройство перестало работать, появился запах гари. При осмотре кабеля выяснилось, что пластик расплавился, штекер и разъем приклеились друг к другу, а на силовых контактах остались следы термического повреждения.

Это первый подобный случай. Официального подтверждения того, что именно DLSS 5 привела к оплавлению, пока нет.