Треть россиян откладывает 30 тыс. рублей в месяц на первый взнос по ипотеке

Каждый третий участник опроса (33%) готов откладывать по 30 тыс. рублей ежемесячно для первого взноса по ипотеке. Это показало совместное исследование «Сберстрахования жизни» и «Работа.ру», материалы которого есть у ТАСС.

Остальные суммы накоплений распределились так: от 30 до 50 тыс. рублей в месяц готовы откладывать 13% респондентов, от 50 до 100 тыс. — 11%, более 100 тыс. — 4%. Половина опрошенных (48%) планирует или уже копит из текущей зарплаты, а 47% используют инвестиционно-накопительные инструменты. Для ускорения процесса 36% выбирают вклады и накопительные счета, 16% — материнский капитал.

Большинство участников опроса (61%) всерьез рассматривают оформление полиса ипотечного страхования жизни. При выборе полиса на втором месте по важности для них страховая сумма (31%), на третьем — список страхового покрытия (27%). Также учитываются исключения из покрытия (18%) и возраст страхования (12%).

Исполнительный директор «Сберстрахования жизни» Ирина Корсакова отметила: выбирая дешевый полис, заемщик получает минимальное покрытие и рискует получить отказ в выплате. Чтобы этого избежать, можно ориентироваться на рейтинг страховщиков по размеру выплат, который ранее опубликовал «Сбер».