Экономика

Треть россиян откладывает 30 тыс. рублей в месяц на первый взнос по ипотеке

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Исследование «Сберстрахования жизни» и «Работа....

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Каждый третий участник опроса (33%) готов откладывать по 30 тыс. рублей ежемесячно для первого взноса по ипотеке. Это показало совместное исследование «Сберстрахования жизни» и «Работа.ру», материалы которого есть у ТАСС.

Остальные суммы накоплений распределились так: от 30 до 50 тыс. рублей в месяц готовы откладывать 13% респондентов, от 50 до 100 тыс. — 11%, более 100 тыс. — 4%. Половина опрошенных (48%) планирует или уже копит из текущей зарплаты, а 47% используют инвестиционно-накопительные инструменты. Для ускорения процесса 36% выбирают вклады и накопительные счета, 16% — материнский капитал.

Большинство участников опроса (61%) всерьез рассматривают оформление полиса ипотечного страхования жизни. При выборе полиса на втором месте по важности для них страховая сумма (31%), на третьем — список страхового покрытия (27%). Также учитываются исключения из покрытия (18%) и возраст страхования (12%).

Исполнительный директор «Сберстрахования жизни» Ирина Корсакова отметила: выбирая дешевый полис, заемщик получает минимальное покрытие и рискует получить отказ в выплате. Чтобы этого избежать, можно ориентироваться на рейтинг страховщиков по размеру выплат, который ранее опубликовал «Сбер».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Муцоев представил новую открытую часть «Острова Мечты» в День Москвы

Не у нас

15 часов назад

Валютный шторм: почему доллар вырос на 22% и что с ним будет дальше

у тараканов есть мозги

Кулинария

день назад

Макароны с фаршем больше не готовлю в двух кастрюлях: складываю все вместе — получается проще привычного ужина

Гид по Казани

2 дня назад

Полезные сервисы: решения для жизни, работы и повседневных задач

сколько стоит ремонт серебряной цепочки в Москве

Кулинария

день назад

Лаваш режу прямо в яичную смесь: через несколько минут на сковороде получается быстрый завтрак

Кулинария

день назад

Вчерашние макароны не разогреваю: добавляю яйца и сыр — получается совсем другой ужин - рецепт

Кулинария

20 часов назад

Куриные крылышки получаются румяными без фритюра: какая одна мелочь перед духовкой помогает корочке

Кулинария

22 часа назад

Гречка осталась со вчера: добавляю фарш и отправляю в духовку — гарнир превращается в новое блюдо
Новости Казани
час назад

В Казани сократился интервал движения трамваев на трех маршрутах

В Казани сократился интервал движения трамваев ...

Технологии

5 часов назад

Аккаунты россиян под угрозой из-за фальшивых розыгрышей на YouTube

Технологии

7 часов назад

У RTX 5090 расплавился разъем питания при тесте DLSS 5

Технологии

7 часов назад

Интерактивная карта галактики Warhammer 40K появилась в сети

Технологии

8 часов назад

ИИ OpenAI GPT-6 Astra прошла Portal за 571 доллар
НейроПалеограф: в Сколково показали ИИ для чтен...
Технологии
час назад

НейроПалеограф: в Сколково показали ИИ для чтения берестяных грамот

Кулинария

8 часов назад

Грибы после леса не жарю сразу с картошкой: один этап перед сковородой меняет весь результат

Технологии

9 часов назад

Заведующая кафедрой колледжа Суортмор: нейросети не осилят всю математику

Новости Казани

9 часов назад

В Казани осудят четверых лжезастройщиков, обманувших 24 человек на 99 млн
Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помога...
Интересное в Казани
4 дня назад

Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помогает молодым предпринимателям в Татарстане в 2026 году