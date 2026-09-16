Как перевести возраст кошки в человеческий и что влияет на долголетие

Считается, что один кошачий год равен семи человеческим, но это упрощение. Возраст питомца переводят иначе: первый год жизни соответствует 15 человеческим, второй — 24, а начиная с третьего к каждому кошачьему году прибавляется по 4. Так, в 3 года кошка находится на уровне 28 лет, в 10 — 56, в 20 — 96, а в 22 — 104.

Этапы жизни тоже сопоставимы с человеческими: до 6 месяцев котенок проходит период, сравнимый с возрастом до 10 лет; с 6 месяцев до 2 лет — юность и молодость, примерно до 20–25 лет; с 2 до 6 лет — зрелость (25–40 лет); в 7–10 лет начинается пожилой возраст (45–60 лет); с 11 лет — старость, соответствующая 65 годам и более. Домашние кошки обычно живут 12–16 лет, иногда — 20 и больше, тогда как уличные — около 5–8 лет.

На продолжительность жизни влияют порода, генетика, пол и условия содержания. Например, мейн-куны живут 12–15 лет и часто имеют заболевания сердца, британцы и шотландцы — 13–16 лет, сиамские и ориентальные — до 20 лет при хорошем уходе, сфинксы — 12–15 лет и требуют особого ухода. Кастрированные коты и стерилизованные кошки, по некоторым исследованиям, живут дольше; качественный корм, чистая вода, гигиена, вакцинация, обработка от паразитов, контроль веса и регулярные визиты к ветеринару помогают сохранить здоровье.

Если дата рождения неизвестна, возраст оценивают по внешним признакам: до 2 недель у котенка нет зубов, молочные резцы появляются к 2–4 неделям, клыки и премоляры — к 4–6 неделям, полный набор молочных — к 2 месяцам, а постоянные — в 4–6 месяцев; к году зубы белые, к 5–10 годам возможен налет и зубной камень, после 10 — потеря зубов. Шерсть у молодых кошек мягкая и блестящая, после 7–8 лет может стать жестче и тусклее, у пожилых возможна седина; глаза до 5 лет ясные, с 6–7 лет возможно помутнение хрусталика, после 10 — возрастные изменения, а подвижность снижается: пожилые кошки больше спят и реже играют.