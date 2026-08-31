Технологии

Ученые РАН дали прогноз магнитных бурь до 6 сентября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщи...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Магнитные бури в первые дни сентября не прогнозируются. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, геомагнитное поле останется спокойным как минимум до 2 сентября.

Ученые оценивают геомагнитный индекс Kp в ближайшие сутки примерно на уровне трех, тогда как слабая буря уровня G1 начинается с пяти. Предыдущая неделя была значительно беспокойнее: плазменные выбросы после серии солнечных вспышек достигли Земли и вызвали возмущения в конце августа.

Один из таких эпизодов совпал с лунным затмением 28 августа, однако научных доказательств причинной связи нет. Затмение объясняется взаимным положением Земли, Луны и Солнца, а бури порождаются потоками солнечной плазмы. При этом приближение осеннего равноденствия теоретически способно повысить вероятность возмущений из-за сезонной ориентации магнитных полей.

Специалисты подчеркивают, что долгосрочные расчеты остаются предварительными и могут измениться после новой вспышки или появления корональной дыры. Ранее Life.ru публиковал предварительный календарь на сентябрь, согласно которому ни на один день месяца не ожидается уровень G1 и выше, но самые точные прогнозы появляются лишь за несколько суток.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Пельмени не варю: выкладываю прямо на сковороду и заливаю одним соусом — ужин готов за 20 минут

Интересное в Казани

5 часов назад

Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется: сравнили рейтинг, отзывы и статистику сдачи экзаменов

дезинфекция от клопов мытищи

Интересное в Казани

5 часов назад

Место на кладбище бесплатно, а копка стоит как половина похорон: рассказываем, сколько на самом деле казанцы платят за погребение

Интересное в Казани

3 дня назад

Эффектно и недорого: как казанцам собрать стильный букет на 1 сентября и не переплатить

микродермал цена прокола в Санкт-Петербурге

Кулинария

день назад

Гречку теперь готовлю только так: смешиваю с фаршем и отправляю в духовку — даже гарнир отдельно не нужен

Технологии

10 часов назад

Известия выбрали самые ожидаемые игры сентября

Кулинария

15 часов назад

Пирожки быстро черствеют уже к вечеру: одна мелочь после духовки помогает им дольше оставаться мягкими

Кулинария

день назад

Помидоры не режу в салат: вынимаю середину и разбиваю внутрь яйцо — завтрак выглядит на миллион

Не у нас

3 часа назад

Строгий запрет: в РПЦ раскрыли, чем грозит брак с братом мужа сестры
Технологии
54 минуты назад

Ученые РАН дали прогноз магнитных бурь до 6 сентября

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщи...

Не у нас

2 часа назад

С марта 2027 года водителям с рядом заболеваний грозит лишение прав

Новости Казани

2 часа назад

Юристы объяснили, как дать детям доли в жилье, купленном с помощью маткапитала

Не у нас

3 часа назад

Священники РПЦ раскрыли, как правильно поминать усопших

Не у нас

3 часа назад

Вопрос с ввозом авто из Беларуси в Россию в 2026 году снят
В казанских школах введут тематические дни наци...
Новости Казани
час назад

В казанских школах введут тематические дни национальных кухонь

Не у нас

3 часа назад

Успешный запуск ведет Китай к первой высадке на Луну

Не у нас

3 часа назад

Шохин предложил «трех китов» вместо «семи столпов» новой экономики РФ

Не у нас

3 часа назад

Ученые нашли необычную связь, объясняющую происхождение рака мозга
Вместо скучных уроков профориентации: как школь...
Интересное в Казани
4 дня назад

Вместо скучных уроков профориентации: как школьники в Иннополисе знакомятся с IT через роботов и реальные проекты