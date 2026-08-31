Ученые РАН дали прогноз магнитных бурь до 6 сентября

Магнитные бури в первые дни сентября не прогнозируются. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, геомагнитное поле останется спокойным как минимум до 2 сентября.

Ученые оценивают геомагнитный индекс Kp в ближайшие сутки примерно на уровне трех, тогда как слабая буря уровня G1 начинается с пяти. Предыдущая неделя была значительно беспокойнее: плазменные выбросы после серии солнечных вспышек достигли Земли и вызвали возмущения в конце августа.

Один из таких эпизодов совпал с лунным затмением 28 августа, однако научных доказательств причинной связи нет. Затмение объясняется взаимным положением Земли, Луны и Солнца, а бури порождаются потоками солнечной плазмы. При этом приближение осеннего равноденствия теоретически способно повысить вероятность возмущений из-за сезонной ориентации магнитных полей.

Специалисты подчеркивают, что долгосрочные расчеты остаются предварительными и могут измениться после новой вспышки или появления корональной дыры. Ранее Life.ru публиковал предварительный календарь на сентябрь, согласно которому ни на один день месяца не ожидается уровень G1 и выше, но самые точные прогнозы появляются лишь за несколько суток.