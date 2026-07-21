Технологии

ИИ-помощникам нашли уязвимость в памяти: атака GhostWriter

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Учёные нашли способ манипуляции памятью ИИ-помо...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Учёные Университета штата Нью-Мексико обнаружили способ манипуляции долговременной памятью ИИ-помощников. Разработанная ими атака GhostWriter не взламывает сам искусственный интеллект и не крадёт данные напрямую. Вместо этого она незаметно подменяет информацию, которую помощник запомнил о пользователе.

Представьте: мошенники «внушают» ИИ, что ваш банковский счёт изменился, или подменяют контакты, или добавляют несуществующие задачи. Когда вы позже попросите помощника о чём-то обычном, он воспользуется этими ложными данными. Например, перешлёт важное письмо злоумышленнику.

В экспериментах атака срабатывала в 98% случаев при внедрении ложной информации, а «вредные сведения» активировались примерно в 60% последующих диалогов. Исследователи предложили защиту — систему AM-Sentry, которая проверяет поступающую в память информацию и управляет ею.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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