Новости Татарстана

Сильные дожди и град обрушатся на Татарстан в ближайшие часы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В ближайшие часы в Татарстане ожидаются сильные...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В ближайшие часы в Татарстане ожидаются сильные дожди и град. Жителям республики рекомендовано обходить шаткие конструкции и деревья, а также не парковать рядом с ними автомобили. Об этом сообщает издание «Вечерняя Казань».

Непогода придет в регион повторно. Синоптики прогнозируют интенсивные осадки, которые могут сопровождаться градом. В связи с этим власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности.

Особое внимание следует уделить безопасности на улице: избегать нахождения рядом с неустойчивыми сооружениями и зелеными насаждениями. Автомобилистам рекомендуют выбирать парковочные места вдали от деревьев и рекламных щитов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Технологии

день назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

поможет ли дезинсекция если тараканы от соседей

Технологии

день назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Интересное в Казани

2 дня назад

«Он говорит, что может бросить сам»: психиатр-нарколог из Казани объяснил, когда обещания становятся частью зависимости

звукоизоляция под плитку на пол в Москве

Технологии

19 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных

Технологии

день назад

В Перу нашли ритуальную маску с настоящими человеческими волосами

Технологии

день назад

Telegram запускает встроенный криптокошелек Gram

Наука

3 часа назад

Умерла профессор КФУ Резеда Мухаметшина
Экономика
45 минут назад

ЦБ и Минстрой готовят законопроект о рассрочке на жилье после сдачи дома

ЦБ и Минстрой готовят законопроект, ограничиваю...

Технологии

32 минуты назад

Apple наконец исправила уязвимость в функции «Скрыть мой Email»

Технологии

час назад

В России начались испытания тяжелого дрона «Мотылек» с грузоподъемностью до 300 кг

Технологии

час назад

Минфин США пригрозил санкциями китайским ИИ-компаниям за кражу технологий

Технологии

2 часа назад

Монокоптер научили вращаться для маскировки на любом фоне
35 отелей в Татарстане начали заселять гостей б...
Технологии
2 часа назад

35 отелей в Татарстане начали заселять гостей без паспорта

Технологии

2 часа назад

Технические решения на основе программ получат патентную охрану

Технологии

3 часа назад

В мессенджере MAX началось тестирование историй

Технологии

4 часа назад

Бета-версия iOS 27 несёт риски для пользователей iPhone
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
5 дней назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии