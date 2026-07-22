Сильные дожди и град обрушатся на Татарстан в ближайшие часы

В ближайшие часы в Татарстане ожидаются сильные дожди и град. Жителям республики рекомендовано обходить шаткие конструкции и деревья, а также не парковать рядом с ними автомобили. Об этом сообщает издание «Вечерняя Казань».

Непогода придет в регион повторно. Синоптики прогнозируют интенсивные осадки, которые могут сопровождаться градом. В связи с этим власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности.

Особое внимание следует уделить безопасности на улице: избегать нахождения рядом с неустойчивыми сооружениями и зелеными насаждениями. Автомобилистам рекомендуют выбирать парковочные места вдали от деревьев и рекламных щитов.