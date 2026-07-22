Трёхлетний мальчик попал под колёса во дворе в Набережных Челнах

Во дворе одного из домов в Набережных Челнах 38-летний водитель Renault Megane сбил трёхлетнего ребёнка. Мужчина двигался с превышением скорости, разрешённой в жилой зоне, и не успел затормозить, когда мальчик неожиданно выбежал на дорогу из-за припаркованной машины.

Ребёнка доставили в больницу на скорой помощи. После осмотра врачи решили отпустить его домой — состояние пострадавшего не потребовало госпитализации, он будет находиться под наблюдением родителей.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД. Информацию о происшествии распространила Госавтоинспекция региона через «Татар-информ».