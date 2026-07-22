ИИ создает более трети новых сайтов в интернете

Искусственный интеллект стал автором более 35% новых веб-страниц, свидетельствуют данные исследований, на которые ссылаются зарубежные СМИ. При этом более половины всего интернет-трафика сегодня генерируется ботами, а не людьми.

Эксперты отмечают, что привычная модель бесплатного интернета с рекламой оказывается под угрозой. Раньше пользователь искал информацию в поисковике, переходил на сайты и видел рекламу, приносящую доход авторам. Теперь же поисковик сам выдает ответ на странице — в сводке, подготовленной ИИ. Исследования показывают, что 75% пользователей, попробовав такой режим, остаются в нем и не переходят на обычные сайты, хотя Google утверждает обратное.

Журналисты находят примеры, когда ИИ уверенно выдает неверные факты, например, придумывает несуществующего политика, а на указание ошибки извиняется и дает новый, тоже неточный ответ. Эксперты опасаются, что интернет рискует превратиться в «огромную базу знаний, которую читают только машины друг для друга».