Эксперт предупредил об утечке данных из чат-ботов

Пользователям стоит внимательнее относиться к информации, которую они вводят в нейросети и чат-боты, поскольку она может стать общедоступной. Об этом в беседе с НСН заявил специалист по кибербезопасности Александр Дворянский.

Поводом для обсуждения стала ситуация с китайским сервисом DeepSeek: в открытом доступе оказались переписки пользователей. Как выяснилось, поисковая система Google проиндексировала ссылки на чаты, которыми владельцы аккаунтов поделились через функцию «Поделиться».

Дворянский отметил, что сама по себе эта возможность не является уязвимостью, но пользователям стоит соблюдать осторожность. Он рекомендует не загружать в подобные сервисы персональные данные, рабочие документы и финансовую информацию, так как впоследствии они могут оказаться в открытом доступе или попасть к злоумышленникам.

Эксперт также считает, что российские аналоги в ряде случаев обеспечивают более высокий уровень защиты данных, поскольку информация хранится внутри компаний. Он посоветовал отдавать предпочтение отечественным сервисам, а иностранными пользоваться с осторожностью.