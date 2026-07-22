Технологии

Эксперт предупредил об утечке данных из чат-ботов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Пользователям стоит внимательнее относиться к информации, которую они вводят в нейросети и чат-боты, поскольку она может стать общедоступной. Об этом в беседе с НСН заявил специалист по кибербезопасности Александр Дворянский.

Поводом для обсуждения стала ситуация с китайским сервисом DeepSeek: в открытом доступе оказались переписки пользователей. Как выяснилось, поисковая система Google проиндексировала ссылки на чаты, которыми владельцы аккаунтов поделились через функцию «Поделиться».

Дворянский отметил, что сама по себе эта возможность не является уязвимостью, но пользователям стоит соблюдать осторожность. Он рекомендует не загружать в подобные сервисы персональные данные, рабочие документы и финансовую информацию, так как впоследствии они могут оказаться в открытом доступе или попасть к злоумышленникам.

Эксперт также считает, что российские аналоги в ряде случаев обеспечивают более высокий уровень защиты данных, поскольку информация хранится внутри компаний. Он посоветовал отдавать предпочтение отечественным сервисам, а иностранными пользоваться с осторожностью.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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