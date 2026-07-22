Новости Татарстана

Безнадзорных животных в Татарстане разрешат временно содержать вне приютов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане планируют разрешить временное соде...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане планируют разрешить временное содержание безнадзорных животных за пределами приютов. Соответствующее решение обсуждается региональными властями.

Новый порядок позволит размещать животных на специально оборудованных площадках или в других временных местах. Это должно помочь решить проблему переполненности приютов.

Источником информации выступил портал Enter. Конкретные сроки введения изменений пока не называются.

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