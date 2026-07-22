Безнадзорных животных в Татарстане разрешат временно содержать вне приютов
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В Татарстане планируют разрешить временное содержание безнадзорных животных за пределами приютов. Соответствующее решение обсуждается региональными властями.
Новый порядок позволит размещать животных на специально оборудованных площадках или в других временных местах. Это должно помочь решить проблему переполненности приютов.
Источником информации выступил портал Enter. Конкретные сроки введения изменений пока не называются.
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