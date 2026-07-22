«Яндекс Музыка» запустила общие рекомендации для двоих

«Яндекс Музыка» представила функцию «Моя волна на двоих», которая формирует общий поток рекомендаций для двух пользователей на основе их истории прослушиваний. Система анализирует предпочтения каждого участника отдельно, а затем объединяет результаты в единую ленту. В общий поток могут попасть как треки, которые понравятся обоим, так и композиции, знакомые только одному из них — алгоритм предлагает открыть новую музыку через вкусы другого человека.

Совместное прослушивание не влияет на персональные рекомендации: в личный профиль попадают только лайки и дизлайки, а прослушивания внутри общей волны учитываются отдельно. Чтобы создать совместный поток, нужно пригласить другого пользователя по ссылке. После подключения у обоих появляется общая волна, доступная в мобильном и десктопном приложениях, а также в веб-версии.

Технологической основой новой механики стала рекомендательная система с генеративной моделью ARGUS. Подобный подход ранее использовался в зарубежных сервисах — например, функция Blend от Spotify, которая создаёт общий плейлист для нескольких слушателей.