Технологии

«Яндекс Музыка» запустила общие рекомендации для двоих

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Яндекс Музыка запустила функцию Моя волна на дв...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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«Яндекс Музыка» представила функцию «Моя волна на двоих», которая формирует общий поток рекомендаций для двух пользователей на основе их истории прослушиваний. Система анализирует предпочтения каждого участника отдельно, а затем объединяет результаты в единую ленту. В общий поток могут попасть как треки, которые понравятся обоим, так и композиции, знакомые только одному из них — алгоритм предлагает открыть новую музыку через вкусы другого человека.

Совместное прослушивание не влияет на персональные рекомендации: в личный профиль попадают только лайки и дизлайки, а прослушивания внутри общей волны учитываются отдельно. Чтобы создать совместный поток, нужно пригласить другого пользователя по ссылке. После подключения у обоих появляется общая волна, доступная в мобильном и десктопном приложениях, а также в веб-версии.

Технологической основой новой механики стала рекомендательная система с генеративной моделью ARGUS. Подобный подход ранее использовался в зарубежных сервисах — например, функция Blend от Spotify, которая создаёт общий плейлист для нескольких слушателей.

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