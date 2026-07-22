Технологии

Россиянам разрешат ставить самозапрет на международные звонки и сим-карты

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Президент подписал закон «Антифрод 2.0», который объединяет банки, операторов связи и государство в единую систему защиты от телефонного и кибермошенничества. Документ вводит несколько ключевых изменений для граждан, включая возможность самостоятельно ограничивать входящие международные звонки и оформление новых сим-карт на свое имя. Снять такой запрет можно будет только лично через МФЦ.

Кроме того, пользователей обяжут сообщать оператору IMEI своего смартфона — уникальный номер, присвоенный устройству на заводе. Эти данные внесут в договор и базу идентификаторов, что позволит блокировать телефоны, замеченные в мошеннических схемах, украденные или поддельные, даже при смене сим-карты. Также вводится лимит на количество банковских карт, оформленных на одного человека, — не более 20.

Новый инструмент — «красная кнопка» — позволит гражданам через Госуслуги подать сигнал о подозрительной операции. Информация автоматически поступит всем участникам антифрод-системы, которые проверят законность и при необходимости заблокируют номер или остановят перевод. Однако эта мера работает только до момента вывода денег: если перевод уже прошел, придется обращаться в банк.

Закон также обязывает банки передавать в государственную информационную систему «Антифрод» сведения о телефонных номерах клиентов и привязанных картах, а операторов — сообщать о подозрительных номерах. Если банк или оператор нарушит обязательные процедуры и клиент понесет финансовые потери, компенсацию можно будет требовать с виновной стороны. Исключение — случаи, когда человек сам перевел деньги мошенникам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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