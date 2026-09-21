Цены на подсолнечное масло в России упали на 16% за два месяца

За два месяца рыночная стоимость подсолнечного масла в России снизилась на 16%, а только за последнюю неделю — на 9,8%. Причина — сокращение экспорта на 20–40% из-за логистических ограничений: поставки идут через порты Азова и Черного моря, работа которых сейчас приостановлена.

Сокращать объемы выпуска российские производители не планируют — в первую очередь из-за кредитных обязательств, отмечают эксперты. Эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев связывает падение со стартом поступления на рынок нового урожая 2026 года, который ожидается рекордным и по масличному, и по подсолнечнику, и по подсолнечному маслу. Экспорт растительных масел через Азово-Черноморский бассейн и терминалы Черного моря, по его словам, практически отсутствует. За год подсолнечник в России подешевел почти на 8%, при этом с января по август растительные масла в мире подорожали на 16,8% и растут третий месяц подряд, достигнув максимума с июня 2022 года.

По словам Лычева, мировой рынок опасается негативного влияния на производство пальмового и соевого масла в текущем сезоне и запасается впрок. Ситуацию он называет негативным давлением на экономику сельхозпроизводителей и допускает слабый озимый сев.

Отдельный сюжет — маргарин и заменители молочного жира: за последний месяц они подорожали в России на 15–20% из-за падения импорта пальмового масла. Это давит на себестоимость продукции хлебопеков, где сдобные булки в рознице за год прибавили в цене почти 11%; растут в стоимости и зависимые от такой продукции кондитерские изделия.