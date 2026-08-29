«Бери заряд» разрешит арендовать зарядку даже при выключенном телефоне

Жители и гости Москвы теперь могут арендовать зарядку для смартфона, даже если устройство полностью разрядилось и выключилось. Сервис «Бери заряд» оснастил встроенными кабелями 5 тысяч своих станций, а ещё на 300 станциях установил банковские терминалы.

Если телефон выключен, его подключают к станции встроенным проводом. Первые пять минут зарядки бесплатны, а после включения устройства можно оформить полноценную аренду.

В местах, где установлены терминалы, процесс ещё проще: не нужны ни смартфон, ни приложение. Достаточно приложить банковскую карту к терминалу, после чего спишется залог в 770 рублей.

После возврата зарядного устройства сервис вычтет стоимость аренды и вернёт остаток залога.