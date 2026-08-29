Токаев поздравил Минниханова и жителей Татарстана с Днем республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Татарстан с Днем республики. Поздравление адресовано Раису Рустаму Минниханову и всем жителям региона. Глава Казахстана назвал татарстанцев братским народом.

Токаев высоко оценил развитие республики, отметив успехи в социальной, экономической и технологической областях. По его словам, Татарстан входит в число наиболее динамично развивающихся регионов страны. Успех республики президент связал с ее руководством.

Казахстан заинтересован в углублении сотрудничества с Татарстаном в экономической, культурной и научной сферах, подчеркнул Токаев. Он выразил надежду на плодотворность совместных усилий.

В завершение президент Казахстана пожелал Рустаму Минниханову дальнейших успехов в государственной работе на благо татарского народа.