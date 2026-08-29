Аксёнов направил Минниханову поздравление ко Дню Республики Татарстан

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова и всех жителей республики с Днём Республики, который отмечается 30 августа. В поздравлении он назвал праздник символом единения, мира и процветания многонационального Татарстана.

По словам Аксёнова, этот день объединяет жителей региона независимо от национальности, вероисповедания и культуры. Он также отметил богатое природное и культурно-историческое наследие Татарстана. «Из года в год ваш край поднимается на новую ступень развития в экономике, культуре, духовной и социальной сферах», — подчеркнул глава Крыма.

Особый акцент Аксёнов сделал на роли народа и руководства. «Залог процветания республики — солидарность и согласие её народа», — уверен он.

В завершение глава Крыма пожелал татарстанцам провести праздник с чувством гордости за родной край. «Пусть этот день принесёт вдохновение и единство», — написал он, пожелав также, чтобы любовь к родной земле всегда вдохновляла на новые свершения.