Новости Татарстана

Аксёнов направил Минниханову поздравление ко Дню Республики Татарстан

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова и всех жителей республики с Днём Республики, который отмечается 30 августа. В поздравлении он назвал праздник символом единения, мира и процветания многонационального Татарстана.

По словам Аксёнова, этот день объединяет жителей региона независимо от национальности, вероисповедания и культуры. Он также отметил богатое природное и культурно-историческое наследие Татарстана. «Из года в год ваш край поднимается на новую ступень развития в экономике, культуре, духовной и социальной сферах», — подчеркнул глава Крыма.

Особый акцент Аксёнов сделал на роли народа и руководства. «Залог процветания республики — солидарность и согласие её народа», — уверен он.

В завершение глава Крыма пожелал татарстанцам провести праздник с чувством гордости за родной край. «Пусть этот день принесёт вдохновение и единство», — написал он, пожелав также, чтобы любовь к родной земле всегда вдохновляла на новые свершения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Лаваш режу ножницами прямо в яйца: через 10 минут никто уже не вспоминает про бутерброды

Интересное в Казани

19 часов назад

Следы от носков и тяжесть в ногах: когда казанцам пора бежать к флебологу, а не мазать ноги кремом

можно ли убить таракана дезодорантом

Технологии

12 часов назад

Отключение функций Google продлевает работу Android-смартфона

Интересное в Казани

3 дня назад

Япония вместо Европы: почему путешественникам из Казани стоит присмотреться к этой стране

стоимость ремонта стиральной машины индезит на дому в Самаре

Кулинария

день назад

Фарш тонко размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное

Не у нас

18 часов назад

В Госдуме сняли вопрос об оплачиваемых выходных во время диспансеризации

Кулинария

день назад

Картошку нарезаю почти до конца и прячу начинку между ломтиками: пюре к ужину уже не нужно

Кулинария

день назад

Перец разрезаю вдоль и больше не закрываю «крышечкой»: начинка подрумянивается совсем иначе

Кулинария

день назад

Творог не леплю в сырники: выливаю всю массу на сковороду и переворачиваю один раз
Экономика
4 часа назад

Сбер назвал условия для «знакового» SPO

Сбер готов провести SPO при благоприятных услов...

Технологии

3 часа назад

Замглавы МВД открыл конференцию «ЦИФРОПОЛ-2026» в Казани

Интересное в Казани

день назад

Вместо скучных уроков профориентации: как школьники в Иннополисе знакомятся с IT через роботов и реальные проекты

Новости Казани

4 часа назад

Памятник Карлу Марксу в Казани отреставрируют и поставят в сквере

Технологии

5 часов назад

Опубликовано почти 7 минут геймплея State of Decay 3
Роснано и Башкирия подписали соглашение о рекул...
Технологии
11 часов назад

Роснано и Башкирия подписали соглашение о рекультивации Бакр-Узяка

Кулинария

6 часов назад

Салат из конца 1960-х снова ставлю на стол: говядина, редька и один прием меняют весь вкус

Технологии

6 часов назад

По слухам, Galaxy S27 Ultra не получит батарею на 7000 мА·ч

Технологии

7 часов назад

Росстат создаст цифровую модель обследования населения с онлайн-анкетами
130 лет российскому автомобилю: как новый кросс...
Интересное в Казани
4 дня назад

130 лет российскому автомобилю: как новый кроссовер готовят к казанским зимам и дорогам