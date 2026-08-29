Врач предупредила о трёх рисках сна со смартфоном под подушкой

Врач-невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева в беседе с Life.ru предупредила о рисках привычки класть смартфон на ночь под подушку. По её словам, это грозит нарушением сна, головными болями и перегревом аккумулятора.

Длительное воздействие электромагнитных волн, особенно в области головы, может вызывать бессонницу, раздражительность и головокружение. Из-за вибрации и света уведомлений ночью снижается выработка мелатонина — гормона, регулирующего сон, — что делает сон поверхностным и прерывистым.

Кроме того, под подушкой ухудшается отвод тепла, что повышает риск перегрева аккумулятора. Зинчева советует оставлять телефон подальше от кровати, использовать аналоговый будильник и не пользоваться гаджетами минимум за час до сна.

Ранее врач предупредил, что ноутбук на коленях и смартфон у паха снижают качество спермы, так как яичкам требуется температура на два-четыре градуса ниже телесной.