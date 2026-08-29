Технологии

Замглавы МВД открыл конференцию «ЦИФРОПОЛ-2026» в Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Замглавы МВД Алексей Макаров открыл в Казани конференцию «ЦИФРОПОЛ-2026». Место — Казанский юридический институт МВД.

На форуме собрались руководители центрального аппарата, территориальных органов и образовательных организаций МВД. Обсуждают, как цифровизация помогает полиции работать эффективнее — автоматизация процессов, современные каналы связи, обработка данных.

В программе пять круглых столов: искусственный интеллект в полиции, технологии охраны порядка, противодействие преступному использованию цифровых и речевых технологий, компьютерная и радиотехническая экспертиза, а также развитие спецтранспорта.

На выставке показали IT-решения, аппаратно-программные комплексы, криминалистическую и досмотровую технику, беспилотники и средства борьбы с ними, вооружение, средства бронезащиты и спецавтотранспорт.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Лаваш режу ножницами прямо в яйца: через 10 минут никто уже не вспоминает про бутерброды

Интересное в Казани

16 часов назад

Следы от носков и тяжесть в ногах: когда казанцам пора бежать к флебологу, а не мазать ноги кремом

сколько стоит потравить тараканов в квартире в москве цены

Технологии

9 часов назад

Отключение функций Google продлевает работу Android-смартфона

Интересное в Казани

3 дня назад

Работа в такси: рассказываем, как выбрать автомобиль, который не устанет в казанских пробках

профессиональная поклейка обоев в Казани

Кулинария

день назад

Яблоки в шарлотку больше не режу: одно движение меняет всю середину пирога

Кулинария

день назад

Баклажан отправляю в духовку целиком: самое интересное начинается, когда разрезаю его пополам

Кулинария

день назад

Фарш тонко размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное

Кулинария

12 часов назад

Фарш просто размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное

Не у нас

15 часов назад

В Госдуме сняли вопрос об оплачиваемых выходных во время диспансеризации
Экономика
час назад

Сбер назвал условия для «знакового» SPO

Сбер готов провести SPO при благоприятных услов...

Новости Казани

час назад

Памятник Карлу Марксу в Казани отреставрируют и поставят в сквере

Интересное в Казани

день назад

Вместо скучных уроков профориентации: как школьники в Иннополисе знакомятся с IT через роботов и реальные проекты

Новости Татарстана

2 часа назад

Театры и филармонии Татарстана обяжут продать билеты на 1 млрд рублей

Кулинария

3 часа назад

Салат из конца 1960-х снова ставлю на стол: говядина, редька и один прием меняют весь вкус
Funky Parrot и HeroCraft PC назвали дату выхода...
Технологии
5 часов назад

Funky Parrot и HeroCraft PC назвали дату выхода Curse of Pirates

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане выросло число погибших пешеходов

Технологии

4 часа назад

Росстат создаст цифровую модель обследования населения с онлайн-анкетами

Кулинария

4 часа назад

Кабачки больше не жарю кружочками: смешиваю с рисом и йогуртом — получается холодная турецкая закуска
Как удивить взрослого, который уже всё видел: р...
Интересное в Казани
4 дня назад

Как удивить взрослого, который уже всё видел: рассказываем, что в Казани заставляет забыть о возрасте и снова смеяться