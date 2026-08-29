Замглавы МВД открыл конференцию «ЦИФРОПОЛ-2026» в Казани

Замглавы МВД Алексей Макаров открыл в Казани конференцию «ЦИФРОПОЛ-2026». Место — Казанский юридический институт МВД.

На форуме собрались руководители центрального аппарата, территориальных органов и образовательных организаций МВД. Обсуждают, как цифровизация помогает полиции работать эффективнее — автоматизация процессов, современные каналы связи, обработка данных.

В программе пять круглых столов: искусственный интеллект в полиции, технологии охраны порядка, противодействие преступному использованию цифровых и речевых технологий, компьютерная и радиотехническая экспертиза, а также развитие спецтранспорта.

На выставке показали IT-решения, аппаратно-программные комплексы, криминалистическую и досмотровую технику, беспилотники и средства борьбы с ними, вооружение, средства бронезащиты и спецавтотранспорт.