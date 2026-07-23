Около 30 рейсов задержано в казанском аэропорту из-за беспилотной опасности

В аэропорту Казани задержаны 30 рейсов — 12 на вылет и 18 на прилет. Информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани. Также отменен рейс из Минеральных Вод на 15:30 и обратный на 8:25. Причиной стали временные ограничения работы аэропорта столицы Татарстана, введенные с 04:08 из-за беспилотной опасности.

Наибольшие задержки вылетов: рейс в Сочи на 16:30 задерживается на 9 часов, в Худжанд на 00:45 — почти на 8 часов, в Калининград на 12:00 — на 5 часов. Самолеты в Анталью на 3:40 и Стамбул на 8:20 опаздывают на 3,5 часа. Рейсы в Шарм-эш-Шейх на 6:20 и Хургаду на 7:10 задерживаются на 2,5 и 2 часа соответственно. В Петербург на 9:40 и 9:45 — на 2 часа. Менее значительные задержки у рейсов в Геленджик и Махачкалу.

Среди задержанных на прилет — рейсы из Перми, Шарм-эш-Шейха, Батуми, Петербурга, Горно-Алтайска, Худжанда, Москвы, Геленджика, Краснодара, Омска и Тобольска. Режим беспилотной опасности введен в Бугульме, Альметьевске, Лениногорске, Заинске, Челнах, Елабуге и Нижнекамске. В Казани и Зеленодольске опасность отменена. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно не принимают и не отправляют самолеты. Беспилотная опасность также действует в Башкортостане, Чувашии, Оренбургской и Самарской областях. По данным Росавиации, аэропорты Уфы, Самары, Чебоксар и Ульяновска также временно закрыты.