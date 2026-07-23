Технологии

В России стартовали продажи первого отечественного аналога «Бравекто»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Компания «Промомед» начала продажи «Рабектры» — первого российского аналога популярного средства от блох и клещей «Бравекто». Препарат уже доступен в зоомагазинах, ветеринарных аптеках и на маркетплейсах.

Лекарство выпускается в виде жевательных таблеток с говяжьим вкусом. Одна доза защищает собаку от паразитов на 12 недель. Препарат подходит для питомцев всех пород весом от 2 кг и возрастом от 8 недель. В линейке представлено пять дозировок: от 112,5 до 1400 мг.

Разработчик отмечает, что «Рабектра» прошла полный цикл клинических испытаний и подтвердила биоэквивалентность оригинальному «Бравекто». В компании также анонсировали расширение линейки более удобными формами препарата.

Сейчас «Рабектру» можно приобрести в розничных сетях и онлайн. Цены пока не раскрываются, но ожидается, что отечественный аналог будет дешевле импортного оригинала.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Технологии

день назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

перекись водорода убивает грибок на поверхности

Технологии

день назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Интересное в Казани

2 дня назад

Очереди на АЗС летом 2026: как в Казани выбирают автомобиль, чтобы не переживать за каждый километр

ремонт коттеджей в москве в Москве

Технологии

день назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных

Наука

13 часов назад

Умерла профессор КФУ Резеда Мухаметшина

Технологии

день назад

В Перу нашли ритуальную маску с настоящими человеческими волосами

Технологии

день назад

Приложения с ИИ заполонили App Store, но их почти не скачивают
Экономика
46 минут назад

Банк «Россия» инициирует банкротство сети АЗС «Евротранс»

Банк «Россия» уведомил о намерении обратиться в...

Кулинария

3 часа назад

Лечо из кабачков на зиму: овощи не расквасятся, если знать секрет

Технологии

4 часа назад

Эксперт объяснил, как защитить деньги с помощью двухфакторной аутентификации

Кулинария

5 часов назад

Оладьи из кабачков на простокваше: летний рецепт без лишней возни

Технологии

7 часов назад

В Новосибирске дроны с ИИ научились выявлять колорадского жука
Около 30 рейсов задержано в казанском аэропорту...
Новости Казани
2 часа назад

Около 30 рейсов задержано в казанском аэропорту из-за беспилотной опасности

Новости Татарстана

7 часов назад

Шламоотвал под Нижнекамском могут ликвидировать за счет федерального бюджета

Технологии

8 часов назад

Госдума расширила патентную защиту компьютерных технологий

Новости Татарстана

8 часов назад

Патриарху Кириллу в Казанском Кремле вручили копию древнего дирхема
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
5 дней назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии