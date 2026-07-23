В России стартовали продажи первого отечественного аналога «Бравекто»

Компания «Промомед» начала продажи «Рабектры» — первого российского аналога популярного средства от блох и клещей «Бравекто». Препарат уже доступен в зоомагазинах, ветеринарных аптеках и на маркетплейсах.

Лекарство выпускается в виде жевательных таблеток с говяжьим вкусом. Одна доза защищает собаку от паразитов на 12 недель. Препарат подходит для питомцев всех пород весом от 2 кг и возрастом от 8 недель. В линейке представлено пять дозировок: от 112,5 до 1400 мг.

Разработчик отмечает, что «Рабектра» прошла полный цикл клинических испытаний и подтвердила биоэквивалентность оригинальному «Бравекто». В компании также анонсировали расширение линейки более удобными формами препарата.

Сейчас «Рабектру» можно приобрести в розничных сетях и онлайн. Цены пока не раскрываются, но ожидается, что отечественный аналог будет дешевле импортного оригинала.