Маск намекнул на слияние Tesla и SpaceX

Илон Маск вновь подогрел слухи о возможном объединении Tesla и SpaceX. На квартальной отчётной конференции Tesla он заявил, что между компаниями возникает всё больше пересечений, хотя и не стал обсуждать детали, сославшись на неподходящий формат мероприятия. Глава юридического департамента Tesla Брендон Эрхарт назвал SpaceX «великолепным партнёром», обеспечивающим «множественные выгодные взаимодействия».

Эксперты Deepwater Asset Management оценивают вероятность слияния в ближайшие несколько лет в 90%. По их словам, Tesla уже поставляет SpaceX батареи, служебные электромобили и технологии, а в перспективе обе компании при поддержке Intel могут наладить массовое производство чипов. Однако аналитики предупреждают о трудностях с антимонопольным согласованием, особенно в Китае, где расположено крупнейшее автосборочное предприятие Tesla. Связи SpaceX с оборонным сектором США могут помешать одобрению сделки китайскими регуляторами.

Источник изображения: Tesla. Ранее Маск уже объединил под крылом SpaceX стартап xAI и социальную сеть X, после чего вывел единую компанию на биржу. Ближайшее окружение миллиардера не исключает, что в эту воронку консолидации затянут и Tesla. С точки зрения структуры акционерного капитала SpaceX после IPO проблем с продвижением выгодных Маску решений возникнуть не должно, поскольку он обладает практически безграничной властью.