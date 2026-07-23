Технологии

Маск намекнул на слияние Tesla и SpaceX

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Илон Маск вновь подогрел слухи о возможном объединении Tesla и SpaceX. На квартальной отчётной конференции Tesla он заявил, что между компаниями возникает всё больше пересечений, хотя и не стал обсуждать детали, сославшись на неподходящий формат мероприятия. Глава юридического департамента Tesla Брендон Эрхарт назвал SpaceX «великолепным партнёром», обеспечивающим «множественные выгодные взаимодействия».

Эксперты Deepwater Asset Management оценивают вероятность слияния в ближайшие несколько лет в 90%. По их словам, Tesla уже поставляет SpaceX батареи, служебные электромобили и технологии, а в перспективе обе компании при поддержке Intel могут наладить массовое производство чипов. Однако аналитики предупреждают о трудностях с антимонопольным согласованием, особенно в Китае, где расположено крупнейшее автосборочное предприятие Tesla. Связи SpaceX с оборонным сектором США могут помешать одобрению сделки китайскими регуляторами.

Источник изображения: Tesla. Ранее Маск уже объединил под крылом SpaceX стартап xAI и социальную сеть X, после чего вывел единую компанию на биржу. Ближайшее окружение миллиардера не исключает, что в эту воронку консолидации затянут и Tesla. С точки зрения структуры акционерного капитала SpaceX после IPO проблем с продвижением выгодных Маску решений возникнуть не должно, поскольку он обладает практически безграничной властью.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Технологии

день назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

как избавиться от сырости и плесени

Технологии

день назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Интересное в Казани

2 дня назад

Очереди на АЗС летом 2026: как в Казани выбирают автомобиль, чтобы не переживать за каждый километр

репетиторы по математике 7 класс в Екатеринбурге

Технологии

день назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных

Наука

13 часов назад

Умерла профессор КФУ Резеда Мухаметшина

Технологии

день назад

В Перу нашли ритуальную маску с настоящими человеческими волосами

Технологии

день назад

Приложения с ИИ заполонили App Store, но их почти не скачивают
Экономика
46 минут назад

Банк «Россия» инициирует банкротство сети АЗС «Евротранс»

Банк «Россия» уведомил о намерении обратиться в...

Технологии

17 минут назад

В России стартовали продажи первого отечественного аналога «Бравекто»

Технологии

2 часа назад

Маск намекнул на слияние Tesla и SpaceX

Технологии

4 часа назад

Эксперт объяснил, как защитить деньги с помощью двухфакторной аутентификации

Новости Татарстана

6 часов назад

Оползень в Камском Устье: глэмпинг «Камский трофей» остановил работу
Внезапная засуха в Европе парализовала речные п...
Технологии
58 минут назад

Внезапная засуха в Европе парализовала речные перевозки и ударила по урожаю

Технологии

7 часов назад

В Новосибирске дроны с ИИ научились выявлять колорадского жука

Новости Татарстана

7 часов назад

Шламоотвал под Нижнекамском могут ликвидировать за счет федерального бюджета

Технологии

8 часов назад

Госдума расширила патентную защиту компьютерных технологий
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
5 дней назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии