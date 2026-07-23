Внезапная засуха в Европе парализовала речные перевозки и ударила по урожаю

Серия ранних волн жары привела к резкому испарению влаги и «внезапной засухе» в Центральной и Восточной Европе. Как пишет Financial Times со ссылкой на исследователей из группы World Weather Attribution, глобальное потепление в десятки раз увеличило вероятность экстремального испарения, которое высасывает воду из почв, озер и рек. Критическое обмеление затронуло Рейн, Дунай, а также речные системы Италии, Франции, Польши и Великобритании.

Это привело к параличу речных грузоперевозок, угрозе для гидроэнергетики и удару по урожаю. В ряде стран уже введены жесткие ограничения на использование воды, а Нидерланды официально объявили о дефиците водных ресурсов. Ученые предупреждают, что изменение климата сокращает время для восстановления природы между засухами.

Эксперты настаивают на срочной перестройке всей системы управления водными ресурсами ЕС для адаптации к новым климатическим реалиям. Ранее сообщалось, что аномальная жара в Европе грозит региону мощным экономическим шоком: по данным Bloomberg, экстремальные температуры снижают производительность, наносят ущерб промышленности и уже унесли более 13 тысяч жизней.