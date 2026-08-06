Разрыв цен новостроек и готового жилья в Москве достиг 31,1%

Во втором квартале 2026 года средняя цена готового жилья в Москве составила 297 тыс. руб. за квадратный метр — на 31,1% меньше, чем в новостройках. По подсчетам аналитиков «Эйлера», за год разрыв вырос на 7 процентных пунктов и стал рекордным для апреля—июня с 2020 года.

Первичное жилье дорожало быстрее вторичного. Согласно данным «Эйлера», новостройки за год подорожали на 18,1% — до 481 тыс. руб. за 1 кв. м, а готовое жилье — на 7,2%. По словам коммерческого директора «Метриума» Дмитрия Проскурина, в июле ценовой разрыв между вторичным и первичным предложением в Москве составил 60% против 54% годом ранее.

В «Метриуме» также подсчитали, что за год в «старой» Москве средняя стоимость первичного предложения увеличилась на 25%, вторичного — на 20%.

Цены продолжают активно расти, несмотря на падение продаж. По данным Dataflat.ru, в первой половине 2026 года в старых границах Москвы заключили 20,4 тыс. договоров долевого участия, в Новой Москве — 6,4 тыс. Год к году показатели снизились на 29% и 46% соответственно.