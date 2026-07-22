Бета-версия iOS 27 несёт риски для пользователей iPhone

Установка бета-версии iOS 27 может быть опасной для владельцев iPhone. Издание BGR предупреждает, что ранние сборки операционной системы содержат неустранённые уязвимости и обеспечивают меньшую безопасность по сравнению с финальным релизом. Пользователи рискуют столкнуться со сбоями, снижением времени автономной работы и несовместимостью приложений.

Бета-версия iOS 27 доступна с июня, тогда как стабильное обновление ожидается осенью. Эксперты отмечают, что многие программы ещё не оптимизированы для работы с новой системой — их производители завершают адаптацию ближе к официальному выходу. Кроме того, существует вероятность потери данных как при установке, так и при удалении бета-версии.

BGR рекомендует обязательно создавать резервные копии перед обновлением и напоминает, что пользователи устанавливают ранние версии iOS на свой страх и риск. Ранее Apple обещала, что iOS 27 ускорит запуск смартфонов примерно на 30%.