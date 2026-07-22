Технологии

Технические решения на основе программ получат патентную охрану

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В России готовится законопроект, который позволит патентовать технические решения, реализуемые с помощью программируемых средств. Документ вносит изменения в часть четвертую Гражданского кодекса, распространяя патентно-правовую охрану на алгоритмы, программное обеспечение и графические интерфейсы. Об этом REGIONS рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

По словам парламентария, действующее патентное законодательство в основном ориентировано на устройства и конструкции, оставляя программный код в правовой «серой зоне». Новый законопроект устраняет этот пробел, закрепляя, что техническое решение, реализованное в программируемом средстве, может считаться изобретением. Это касается алгоритмов машинного обучения, систем управления и любого ПО, дающего технический результат.

Отдельно в документе уточняется понятие «программа для ЭВМ» — теперь это совокупность данных и команд, включая подготовительные материалы и отображения, предназначенные для получения определенного результата. Кроме того, графические интерфейсы признаются промышленными образцами, что позволит защищать их от копирования. Законопроект также расширяет перечень охраняемых продуктов, включая белковые и генетические конструкции.

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