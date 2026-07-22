В мессенджере MAX началось тестирование историй

Пользователи MAX на Android теперь могут публиковать истории — функция запущена в тестовом режиме для части аудитории. При входе в приложение появляется уведомление о новой возможности, но для её активации требуется установить обновление из RuStore. Мессенджер MAX был запущен в марте 2025 года. По итогам первого квартала 2026-го его аудитория превысила 103,3 млн пользователей, следует из данных VK. В начале июня 2026 года Apple без объяснения причин удалила MAX из App Store, а 16 июля приложение исчезло из Google Play. В июле Европейский союз ввёл санкции против юрлица мессенджера — ООО «Коммуникационная платформа».