Технологии

В мессенджере MAX началось тестирование историй

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Пользователи MAX на Android теперь могут публиковать истории — функция запущена в тестовом режиме для части аудитории. При входе в приложение появляется уведомление о новой возможности, но для её активации требуется установить обновление из RuStore. Мессенджер MAX был запущен в марте 2025 года. По итогам первого квартала 2026-го его аудитория превысила 103,3 млн пользователей, следует из данных VK. В начале июня 2026 года Apple без объяснения причин удалила MAX из App Store, а 16 июля приложение исчезло из Google Play. В июле Европейский союз ввёл санкции против юрлица мессенджера — ООО «Коммуникационная платформа».

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