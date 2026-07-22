Монокоптер научили вращаться для маскировки на любом фоне

Разработчики создали дрон-монокоптер, который способен становиться практически незаметным благодаря вращению. Устройство использует двухэтапный алгоритм машинного обучения для оптимального распределения компонентов на раме, что позволяет сохранять устойчивость и управляемость при минимальной заметности на различных фонах. Такое решение обеспечивает эффективную маскировку без потери летных качеств. Информация об этом появилась в издании N + 1.