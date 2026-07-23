Новости Татарстана

Патриарху Кириллу в Казанском Кремле вручили копию древнего дирхема

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Казанском Кремле во время визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин передал ему памятный подарок от мусульман республики — точную копию именного дирхема эмира Волжской Булгарии Ялтавара Алмуша. Серебряная монета была воссоздана казанским хаттатом Рамилем хазратом Насыбулловым, основателем Центра арабской каллиграфии при РИИ, сообщает ДУМ Татарстана.

Дирхем относится к древнейшим нумизматическим находкам правителей Волжской Булгарии. На монете указано, что она отчеканена «Во имя Аллаха. В Аш-Шаше в 30(8) (920/921) г.», а на обеих сторонах выгравированы аяты из Корана.

Ранее патриарх Кирилл наградил заммэра Казани Дениса Калинкина орденом преподобного Сергия Радонежского за активное участие в строительстве храма святителя Николая Мирликийского.

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