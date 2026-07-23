В Новосибирске дроны с ИИ научились выявлять колорадского жука

Сотрудники Центра искусственного интеллекта Новосибирского госуниверситета (НГУ) приступили к полевым испытаниям системы, которая с помощью беспилотника и нейросетей обнаруживает очаги заражения картофельных полей колорадским жуком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Дрон, оснащённый четырьмя камерами, летает на высоте 3–4 метра над кустами картофеля. Компьютер обрабатывает изображения и детектирует взрослых жуков поштучно, после чего данные отображаются на карте поля.

Разработка позволит обрабатывать инсектицидами только поражённые участки, что снизит расход химикатов и уменьшит нагрузку на окружающую среду. Испытания системы проходят в полевых условиях.