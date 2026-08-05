Экономика

ЦБ зафиксировал снижение доли вкладов в сбережениях россиян

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Банк России зафиксировал снижение доли банковск...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Центральный банк России сообщил, что в мае–июне сберегательная активность населения немного снизилась, но осталась на высоком уровне. Одновременно изменилась структура сбережений: доля банковских депозитов сократилась, а вложения в недвижимость, финансовые инструменты и наличные деньги выросли.

Информация опубликована 5 августа в материале регулятора «Резюме обсуждения ключевой ставки». В нем отмечается, что объемы вкладов продолжают увеличиваться, однако их доля в общем объеме сбережений постепенно уменьшается.

Кроме того, по итогам заседания 24 июля ЦБ снизил ключевую ставку до 14%. В регуляторе заявили о необходимости более плавного снижения ставки, чем предполагалось ранее. Прогноз средней ключевой ставки на 2026 год — 14,5–14,6%, на 2027 год — 10,5–12,5%.

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