В центре Казани за 1,1 млн рублей в месяц сдают помещение в историческом здании

В самом сердце Казани, на улице Баумана, сдали в аренду помещение в доходном доме Воронкова — Калягина. Цена вопроса — 1,11 млн рублей в месяц. За эти деньги предприниматель получит 253,5 квадратных метра в здании, признанном памятником культурного наследия регионального значения.

Площадь распределена так: 180 «квадратов» на первом этаже и ещё 73,5 — в цоколе. Владелец готов сдать как всё целиком, так и отдельные части. Арендаторам, которые метят в ресторанный бизнес, повезло: помещение уже частично подготовлено под общепит.

Цена за квадратный метр — около 4,4 тысячи рублей в месяц. Коммуналка, правда, в эту сумму не входит.

Сам дом — настоящая история. Его построил купец Иван Воронков, а в начале XX века здание перешло к Андрею Калягину. Тот провёл масштабную реконструкцию и надстроил третий этаж. Именно тогда, в 1913–1915 годах, дом приобрёл свой нынешний облик в стиле модерн.

Так что аренда в таком месте — это не просто квадратные метры, а часть купеческой Казани.