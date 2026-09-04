Экономика

Спрос на СПГ для транспорта может вырасти в 2025 году

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Российский транспорт переходит на газ: в 2025 г...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Сжиженный природный газ (СПГ) становится всё более привлекательным для транспорта в России: в 2025 году, по мнению экспертов, спрос на него может существенно вырасти. Перевод техники на СПГ выгоднее российским компаниям и частным автовладельцам на фоне удорожания обычного топлива и государственной поддержки.

Сейчас СПГ выбирают в основном крупные компании для дальних перевозок, легковой транспорт чаще переходит на пропан-бутан. В Национальной газомоторной ассоциации сообщили, что в стране открыты 74 криогенные заправки, а к 2030 году планируется довести их число до 1,2 тысячи.

Для ускорения перехода Минэнерго направило в правительство предложение субсидировать переоборудование техники, в том числе тяжёлых грузовиков и автобусов. Если мера будет одобрена, перевозчики потратят на отказ от дизеля меньше.

Эксперты считают СПГ выгодным при годовом пробеге не менее 60 тыс. км и ежедневном от 250 км. На менее интенсивных маршрутах лучше использовать сжатый газ. Переоборудование грузовиков на СПГ пока обходится дороже, чем на пропан или метан, и без субсидий процесс идёт медленно. Ожидается, что в перспективе магистральные перевозки и общественный транспорт перейдут на СПГ, а малый бизнес и частные автовладельцы останутся на пропане и метане.

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