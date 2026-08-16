Фальшивые VPN-приложения позволяют мошенникам воровать деньги у россиян
МВД России предупреждает о росте случаев мошенничества с использованием поддельных VPN-сервисов. Злоумышленники создают вредоносные программы, которые после установки открывают им доступ к смартфону и банковским приложениям владельца. Об этом сообщает Cher-poisk.ru.
Схема обмана начинается с предложения установить VPN. Пользователю могут отправить ссылку или предложить скачать файл из ненадежного источника. Внешне приложение выглядит как обычный VPN-сервис, но в действительности позволяет злоумышленникам управлять устройством.
В МВД призывают не устанавливать программы по неизвестным ссылкам и не доверять файлам, присланным незнакомыми людьми. Также рекомендуется использовать только официальные магазины приложений.
Специалисты советуют внимательно проверять название программы, разработчика и запрашиваемые разрешения. Если приложение требует доступ к функциям телефона, которые не нужны для его работы, от установки лучше отказаться.
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