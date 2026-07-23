Новости Татарстана

Число утонувших в Татарстане сократилось на треть

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане за полгода снизилось количество пр...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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За полгода в республике зафиксировали 45 происшествий на воде, что меньше, чем годом ранее. Погиб 31 человек, включая троих детей, тогда как в прошлом году жертвами стали 44 человека, в том числе четверо несовершеннолетних. Спасти удалось 25 человек, из них шестеро детей — в предыдущем периоде спасли 30 человек, среди которых четверо детей.

Данные на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС привел заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по РТ — главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Денис Мокеев. Он отметил, что снижение числа погибших и происшествий наблюдается по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего с начала 2026 года на водных объектах республики зарегистрировано 45 происшествий. Спасенные 25 человек, в том числе шестеро детей, — это результат работы спасателей на водоемах Татарстана.

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