Число утонувших в Татарстане сократилось на треть

За полгода в республике зафиксировали 45 происшествий на воде, что меньше, чем годом ранее. Погиб 31 человек, включая троих детей, тогда как в прошлом году жертвами стали 44 человека, в том числе четверо несовершеннолетних. Спасти удалось 25 человек, из них шестеро детей — в предыдущем периоде спасли 30 человек, среди которых четверо детей.

Данные на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС привел заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по РТ — главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Денис Мокеев. Он отметил, что снижение числа погибших и происшествий наблюдается по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего с начала 2026 года на водных объектах республики зарегистрировано 45 происшествий. Спасенные 25 человек, в том числе шестеро детей, — это результат работы спасателей на водоемах Татарстана.