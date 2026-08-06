В Татарстане за минувшую неделю зафиксировано снижение цен на бензин

Цены на бензин в Татарстане поползли вниз. По данным Росстата, литр АИ-95 подешевел на 1,74 рубля и теперь стоит 73,43 рубля. АИ-92 потерял 1,17 рубля — его цена опустилась до 68,85 рубля. А вот АИ-98, наоборот, подорожал почти на рубль. Дизельное топливо прибавило 9 копеек.

Схожая картина и по всей России. В среднем по стране АИ-95 за неделю снизился с 79,94 до 78,72 рубля за литр. АИ-92 подешевел с 73,85 до 72,77 рубля. Дизель тоже стал доступнее: его средняя стоимость упала с 93,38 до 91,29 рубля. Исключение — бензин марки АИ-98 и выше, он вырос со 100,83 до 101,21 рубля.

Росстат подсчитал, что в 46 регионах России бензин подешевел, а в 27 — подорожал. Больше всего цены снизились в Севастополе, Крыму и Вологодской области. Сильнее всего выросли в Томской области и Хакасии.

Напомним, с начала года в Казани закрылось более десяти тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом открылось около 8,1 тысячи новых компаний.