После обвала грунта на Чистопольской отремонтировали аварийный коллектор

Из-за ветхости коллектора на Чистопольской, 4 произошел обвал грунта. Сейчас основные ремонтные работы подходят к концу, осталось восстановить благоустройство, сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал» Казани. При обследовании трубы обнаружили множественные провалы: на пяти метрах — сразу несколько дыр разных размеров, поэтому потребовался срочный ремонт.

Ремонт велся открытым способом, при этом водоотведение не отключали. Коллектор залегает на девятиметровой глубине, рядом — плотная застройка и инженерные сети. В частности, через участок проходит интернет-кабель, который требовалось не повредить, поэтому пришлось согласовывать действия с провайдером. Как заверили на предприятии, все прошло без значительных неудобств для жителей.

Коллектор диаметром 1200–2000 мм построен в 1985 году. Он транспортирует стоки от 850 многоквартирных домов, 87 социальных учреждений и более чем 200 административных зданий. Износ трубы составляет 100%, поэтому «Водоканал» поэтапно ремонтирует объект: за последние четыре года восстановлены пять участков от улицы Гаврилова до Бондаренко протяженностью 4,3 км, на это ушло 1,9 млрд рублей. Следующий этап — участок от Бондаренко до Яруллина, сейчас готовится проект реконструкции.

Общий износ сетей водоснабжения и водоотведения в Казани превышает 70%. Однако количество аварий на водопроводе за последние пять лет остается примерно на одном уровне: ежедневно на их ликвидацию выходят более 30 бригад и 250 единиц спецтехники, семь бригад работают круглосуточно. Директор «Водоканала» Рустам Абдулхаков ранее отмечал, что в наиболее аварийном состоянии находятся 104 км коллекторов под проезжей частью и в пешеходных зонах, на восстановление требуется около 37 млрд рублей дополнительно. Также причиной аварий становятся засоры: за 2025 год устранено 17 206 засоров, а в текущем году — уже больше 10 тысяч. Чтобы быстрее справляться с ними, предприятие купило 12 единиц спецтехники.