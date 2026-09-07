Экономика

ЦБ меняет квалификационные требования к должностям в банках и фондах с 1 октября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Банк России с 1 октября обновляет квалификацион...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Банк России с 1 октября актуализирует квалификационные требования к отдельным должностным лицам банков и ряда некредитных финансовых организаций.

Изменения касаются руководителей служб управления рисками, внутреннего аудита и контроля кредитных организаций, ревизоров страховых компаний, контролеров и должностных лиц, ответственных за систему управления рисками управляющих компаний инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов.

Для ряда позиций больше не требуется профильное высшее образование, а перечень организаций, где можно получить нужный опыт, расширен. Вместе с тем для некоторых должностей продолжительность обязательного стажа увеличена.

Обновления утверждены указанием Банка России. Кроме того, с 1 сентября банки и МФО начали передавать в ФССП сведения о взыскании долгов, включая работу с коллекторами; первый отчет за вторую половину 2026 года они должны представить в начале апреля 2027 года.

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