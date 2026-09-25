Технологии

Нейросети в работе используют 95% журналистов, 60% — каждый день

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Исследование Pressfeed: 95% журналистов применя...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Искусственный интеллект закрепился в работе редакций: по данным исследования Pressfeed, о применении нейросетей заявили 95% журналистов, редакторов и экспертов СМИ. В 2024 году таких было 65%. Ежедневно к ИИ-сервисам обращаются почти 60% опрошенных, тогда как два года назад — 22,8%.

Сместился и сам характер использования. Если раньше нейросети чаще привлекали для написания текстов, то теперь на первое место вышел поиск и анализ информации: доля таких задач выросла с 38% в 2024 году до 69% в 2026-м. Написание текстов осталось востребованным у 60%, перефразирование и перевод используют 63%, сбор фактуры для материалов — 53%. Также ИИ применяют для создания изображений, расшифровки аудио и видео и проверки орфографии.

Самый популярный сервис — ChatGPT, им пользуются 74% участников опроса. Далее идут DeepSeek (51%), Claude (32%) и Gemini (30%), а российскую модель Alice AI от «Яндекса» применяет каждый третий респондент. Среди преимуществ специалисты называют ускорение рабочего процесса (86%), экономию времени на рутине (81%) и помощь в анализе больших массивов данных (70%); еще 71% отмечают, что с нейросетями быстрее реагируют на новостную повестку.

Ограничения технологии в медиасреде тоже видят. Недостаточную точность и достоверность информации назвали главным минусом 70% опрошенных, 48% указали на необходимость серьезной ручной доработки сгенерированных текстов, четверть — на трудности с пониманием контекста, 32% — на стоимость лицензий и подписок. Участники исследования ждут, что в ближайшие два-три года ИИ изменит рынок профессий: 70% считают навыки работы с нейросетями конкурентным преимуществом, 69% прогнозируют рост потребности в проверке и верификации данных, 65% ожидают новых специальностей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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