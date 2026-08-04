Технологии

Anthropic сожгла два миллиона книг ради обучения ИИ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Два миллиона печатных книг сожгла компания Anthropic, чтобы получить текстовый материал для обучения собственной языковой модели. Издания разрезали на страницы, сканировали, а затем отправляли в огонь. О масштабной акции стало известно из внутренних документов и материалов судебного разбирательства, на которые ссылается РЕН ТВ.

Операция носила внутреннее кодовое название «Панама». Чтобы избежать авторских отчислений, компания привлекала посредников и скупала старые книги у продавцов подержанной литературы. Как заявляют специалисты в области искусственного интеллекта, к печатным источникам пришлось обратиться из-за нехватки текстов в интернете: контент, созданный ИИ, ухудшает качество нейросети.

За шесть месяцев было уничтожено около двух миллионов экземпляров. Инцидент стал известен в ходе иска на 1,5 миллиарда долларов, связанного с незаконным скачиванием семи миллионов копий. Несмотря на это, американский суд признал действия «добросовестным использованием».

Компания стремится оцифровать «все книги мира», что издатели и историки называют культурным скандалом и варварским уничтожением оригиналов. Об этом информирует Telegram-канал «Радиоточка НСН». Источник публикации — Царьград.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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