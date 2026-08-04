В Казани встретили православный автопробег предпринимателей

В Казани сегодня встречали участников всероссийского православного автопробега «Россия под Покровом». Они приехали из Нижнего Новгорода и остановились в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, где прошел молебен.

Маршрут у автопробега неблизкий: стартовали в Москве, а финишируют на Сахалине. Всего - 11 тысяч километров и девять остановок: Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Чита, Биробиджан, Хабаровск, Владивосток. В дороге участники проведут целый месяц и появятся во Владивостоке как раз к Восточному экономическому форуму.

С собой они везут две иконы: «Троеручицу» и «Святых покровителей предпринимателей». Последняя — проект музея предпринимателей и меценатов. Его директор Надежда Смирнова рассказала, что они исследуют жизнь святых, которые до монашества занимались бизнесом. «Тяжело совместить слова "святой" и "предприниматель" в одной фразе, но на самом деле выясняется, что были такие люди, которые могли вести бизнес честно, по совести», — пояснила она.

Идея крестного хода родилась после того, как один из участников увидел плачевное состояние Покровского монастыря в Корсакове на Сахалине. Пробег должен привлечь внимание к этой проблеме и, по словам Смирновой, помочь предпринимателям объединиться для благих дел. «У предпринимателей очень большая энергия, и если они будут вкладываться в развитие страны на основе православных ценностей, мы получим очень большой эффект», — добавила она.

Уже в Казани случился первый такой вклад: местный предприниматель Евгений Баландин передал в епархию икону, в создании которой участвовал. После молебна участников благословил епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий.