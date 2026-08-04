Новости Казани

Подросток утонул в Казани

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

В Казани вторые сутки ищут подростка, пропавшего под водой 2 августа. Водолазы обследовали уже восемь тысяч квадратных метров дна, но пока безрезультатно, сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Татарстану Регина Гаязова.

Трагедия случилась в необорудованном для купания месте, где нет дежурных постов ОСВОД. Озеро — традиционная зона массового отдыха, но именно этот участок спасатели не контролируют, уточнили в ведомстве.

В первый день водолазы проверили 500 квадратных метров акватории на удалении 50–60 метров от берега и глубине до 15 метров. Темнота заставила остановить работы. На следующие сутки поиски активизировали: специалисты снова прочесали дно и применили гидролокатор бокового обзора, охвативший 15 тысяч квадратных метров. Пропавшего пока не нашли.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Фото на могильном кресте: богослов раскрыл, чем это грозит душам усопших

Интересное в Казани

10 часов назад

«Выбрали проект, нашли подрядчика и думали, что главное сделано»: рассказываем, о чём молчат строители в Казани

что делать если дома завелись клопы

Не у нас

день назад

Туристы ищут способы уехать с Куршской косы из-за дефицита автобусов

Технологии

21 час назад

Клавиатура MacBook Pro провалилась в корпус из-за жары

ремонт бойлера electrolux в Санкт-Петербурге

Новости России

день назад

Подлый человек рядом: 3 признака, которые выдают его без слов

Технологии

день назад

Редактор How-To Geek советует не покупать смартфон в 2026 году

Технологии

день назад

Ценные данные на смартфоне могут пропасть, предупредили журналисты

Технологии

8 часов назад

Huawei, Honor, Vivo, OPPO и Xiaomi получат квадратные селфи-камеры в 2027 году
Экономика
11 минут назад

Суд заморозил $142 млн активов структур Ананьевых по иску Альфа-банка

Восточно-Карибский суд заморозил активы Kipford...

Технологии

23 минуты назад

Роутер надо ставить на возвышение, а не на пол: советы SlashGear

Гид по Казани

день назад

Юные таланты: где ребёнок учится с интересом

Технологии

час назад

Подросткам с 14 лет разрешат подтверждать льготы через мессенджер Макс

Новости Татарстана

час назад

В ЧП с небольшими судами в Татарстане погибли 7 человек
Сайты банков вернутся в зарубежные браузеры чер...
Технологии
55 минут назад

Сайты банков вернутся в зарубежные браузеры через сертификат Минцифры

Новости Татарстана

час назад

ХК «Челны» пропустит сезон ВХЛ из-за финансовых трудностей

Технологии

2 часа назад

Google отменила выход AI Studio и перенесла функции в Gemini

Новости России

2 часа назад

МРОТ в 2027 году вырастет: минималка может превысить 32 тысячи
«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории ус...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой