Подросток утонул в Казани

В Казани вторые сутки ищут подростка, пропавшего под водой 2 августа. Водолазы обследовали уже восемь тысяч квадратных метров дна, но пока безрезультатно, сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Татарстану Регина Гаязова.

Трагедия случилась в необорудованном для купания месте, где нет дежурных постов ОСВОД. Озеро — традиционная зона массового отдыха, но именно этот участок спасатели не контролируют, уточнили в ведомстве.

В первый день водолазы проверили 500 квадратных метров акватории на удалении 50–60 метров от берега и глубине до 15 метров. Темнота заставила остановить работы. На следующие сутки поиски активизировали: специалисты снова прочесали дно и применили гидролокатор бокового обзора, охвативший 15 тысяч квадратных метров. Пропавшего пока не нашли.