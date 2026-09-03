Экономика

Россия хочет вернуться к переговорам с КНР по широкофюзеляжному самолету CR929

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Россия заинтересована в возобновлении переговор...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Россия заинтересована в возобновлении детальных переговоров с Китаем по широкофюзеляжному самолету CR929. Об этом Денис Мантуров заявил 3 сентября журналистам в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Сегодня эту тему мы не обсуждали, но мы были бы заинтересованы вернуться к детальному обсуждению этой темы», — сказал Мантуров.

Ранее CR929 создавался совместно Объединенной авиастроительной корпорацией (входит в Ростех) и китайской CRAIC. Планировалось, что российская сторона возьмет на себя инженерные работы, а окончательная сборка самолета будет организована в Китае.

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