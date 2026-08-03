Казань планирует обеспечить землей 2,4 тысячи многодетных семей до конца года

До конца года власти Казани собираются передать землю 2,4 тысячи многодетных семей. В очереди на участки сейчас стоят 7 тысяч семей — всего в реестре их 18,2 тысячи.

С начала года, по словам главы Комитета земельных и имущественных отношений Рената Галяутдинова, уже распределили 877 участков. Еще около двух тысяч — на разных стадиях оформления.

Ускорить процесс помогли деньги из бюджета республики. По решению Рустама Минниханова, с 2025 года на дороги и водоснабжение в новых массивах ежегодно будут выделять 1 млрд рублей.

Чтобы расширить фонд, задействуют территории в пяти соседних районах — Верхнеуслонском, Пестречинском, Зеленодольском, Высокогорском и Лаишевском. Это добавит еще 1,7 тысячи участков.