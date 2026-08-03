Татарстан — второй в ПФО по спросу на ипотеку в новостройках

Татарстан занял второе место в ПФО по ипотеке на новостройки. На республику пришлось 14,4% всех кредитов на первичное жильё в округе — больше только в Башкортостане, где доля достигла 16,7%.

Данные приводит сервис «Домклик» по итогам первого полугодия 2026 года. На Приволжский округ в целом приходится 17,4% всех ипотечных сделок с новостройками в стране. Третью строчку рейтинга занял Пермский край с 11,4%.

Покупатели в Поволжье явно не гонятся за студиями. Если по России микроквартиры и однушки занимают 51,2% сделок, то в ПФО чаще берут двухкомнатные — 38,9%. Трёшки — 13,3%, четырёхкомнатные — 1,8%.

Медианная квартира, купленная в ипотеку в ПФО, имеет площадь 45,3 кв. м и стоит 6,6 млн рублей. По стране медианная цена выше — 7,2 млн.

Спрос на первичку держится во многом на льготных программах, отмечают аналитики. Большинство покупателей выбирают комфорт-класс, а самый распространённый год ввода домов — 2026-й.