Лечо по-итальянски: заготовка, которую можно есть сразу
Лечо по-итальянски: рецепт из перца, томатов и базилика
Август — время, когда на кухне особенно часто пахнет спелыми помидорами, сладким перцем и чесноком. Именно из этих простых сезонных продуктов можно приготовить лечо по-итальянски — яркую овощную закуску, которая легко заменит магазинный кетчуп, соус к мясу или добавку к пасте.
Главное отличие этого рецепта — свежий базилик и белое сухое вино. Они делают вкус не тяжелым и «зимним», а более легким, пряным и средиземноморским. При этом ждать холодов не придется: такое лечо можно подавать сразу после приготовления.
Почему лечо по-итальянски стоит приготовить в августе
Классическое лечо обычно готовят из сладкого перца, томатов и лука. В итальянской версии сохраняется та же овощная основа, но вкус меняется за счет базилика, чеснока, вина и мягкого томления.
Август для такого блюда подходит идеально. Помидоры становятся мясистыми и сладкими, перец — сочным, а свежая зелень дает аромат, который сложно заменить сушеными специями.
«В лечо важно не переварить перец: он должен стать мягким, но сохранить форму и легкую упругость», — рассказала кулинарный автор Наталья Калнина.
Такую закуску можно есть теплой, холодной или использовать как соус. Она хорошо подходит к картофелю, рису, мясу, курице, рыбе, макаронам и поджаренному хлебу.
Ингредиенты для лечо по-итальянски
болгарский перец — 5 шт.;
помидоры — 4–5 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
лук — 2 шт.;
белое сухое вино — 100 мл;
свежий базилик — 1 пучок;
растительное масло — 100 мл;
сахар — 1 ч. л.;
соль, черный перец и специи — по вкусу.
Для более насыщенного вкуса лучше брать мясистые помидоры. Если томаты водянистые, лечо придется тушить чуть дольше, чтобы лишняя жидкость выпарилась.
Перец можно использовать одного цвета или смешать красный, желтый и оранжевый. Так блюдо получится ярче и будет выглядеть аппетитнее.
Как подготовить овощи для лечо
Помидоры нужно окатить кипятком и снять с них кожицу. Для удобства на каждом томате можно сделать неглубокий крестообразный надрез, залить кипятком на 30–40 секунд, а затем переложить в холодную воду. После этого кожица легко отойдет.
Очищенные помидоры нарезают средним кубиком. Слишком мелко резать не стоит: во время тушения они и так дадут сок и частично разойдутся в соус.
Лук нарезают полукольцами, чеснок — тонкими слайсами. Болгарский перец очищают от семян и перегородок, затем режут тонкой соломкой.
«Если перец нарезан одинаковыми полосками, он готовится равномерно и не превращается в овощную кашу», — пояснила кулинарный автор Наталья Калнина.
Как приготовить лечо с вином и базиликом
В глубокой сковороде или сотейнике нужно разогреть растительное масло. Сначала туда отправляют лук и чеснок. Их обжаривают до прозрачности примерно 5–7 минут, не доводя до темной корочки.
Затем добавляют болгарский перец и тушат около 10 минут. Овощ должен слегка размягчиться, но не потерять форму.
После этого вливают белое сухое вино, добавляют помидоры и сахар. Смесь перемешивают и тушат еще 15 минут на умеренном огне. За это время томаты дадут сок, вино частично выпарится, а вкус станет более цельным.
В самом конце добавляют мелко нарезанный базилик, соль, перец и специи по вкусу. Лечо нужно оставить под крышкой на 3–5 минут, чтобы зелень раскрыла аромат.
Зачем в рецепте белое сухое вино
Белое сухое вино в этом рецепте работает как усилитель вкуса. Оно добавляет легкую кислинку, помогает раскрыть томаты и делает овощной соус более выразительным.
Во время тушения большая часть резкого алкогольного аромата уходит, а в блюде остается мягкий фруктовый оттенок. Если готовите для детей или не хотите использовать вино, его можно заменить водой, овощным бульоном или небольшим количеством яблочного сока без сахара.
Сахар в рецепте нужен не для сладости. Он балансирует кислоту томатов и вина, особенно если помидоры попались не слишком спелые.
Чем лечо по-итальянски отличается от обычного
В привычном варианте лечо чаще воспринимается как зимняя заготовка в банках. Итальянская версия больше похожа на овощное рагу или густой соус, который можно подавать сразу.
Свежий базилик отсылает к традициям итальянской кухни, где томаты, чеснок, оливковое масло и зелень часто становятся основой простых, но ярких блюд.
Если хочется сделать вкус еще ближе к средиземноморскому, можно добавить щепотку орегано, немного оливкового масла вместо части растительного или несколько капель лимонного сока перед подачей.
С чем подавать лечо по-итальянски
Такое лечо хорошо сочетается с отварным картофелем, жареной курицей, котлетами, запеченной рыбой, рисом и макаронами. Его можно намазывать на поджаренный хлеб или подавать как теплую закуску.
Особенно удачно оно работает как домашняя замена кетчупу. В составе нет лишних загустителей и резкой сладости, а вкус получается более натуральным: томаты, перец, чеснок и базилик дают достаточно аромата сами по себе.
Если лечо получилось густым, его можно использовать как основу для пасты. Достаточно прогреть соус, добавить готовые макароны и немного тертого сыра.
Можно ли закрыть такое лечо на зиму
Рецепт рассчитан прежде всего на быстрое употребление. Его можно есть сразу после приготовления или хранить в холодильнике несколько дней в чистом контейнере.
Если хочется сделать именно зимнюю заготовку, понадобится стерилизация банок, достаточное количество кислоты и соблюдение правил консервирования. Для длительного хранения лучше использовать проверенную технологию с уксусом или лимонной кислотой.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что при домашних заготовках особенно важны чистая тара, свежие продукты и правильная тепловая обработка. Это снижает риск порчи продукта и делает хранение безопаснее.
Почему этот рецепт стоит сохранить
Лечо по-итальянски — удачный способ использовать сезонные помидоры и перец без сложной консервации. Блюдо готовится быстро, выглядит ярко и подходит почти к любому гарниру.
Рецепт особенно удобен тем, что его не нужно прятать до зимы. Уже через несколько минут после приготовления лечо можно ставить на стол — как соус, закуску или дополнение к горячему блюду.
Для августа это один из самых практичных вариантов: овощи стоят дешевле, вкус у них насыщенный, а результат получается куда интереснее обычного кетчупа из магазина.
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