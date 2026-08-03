Кулинария

Лечо по-итальянски: заготовка, которую можно есть сразу

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Август — время, когда на кухне особенно часто п...
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Лечо по-итальянски: рецепт из перца, томатов и базилика

Август — время, когда на кухне особенно часто пахнет спелыми помидорами, сладким перцем и чесноком. Именно из этих простых сезонных продуктов можно приготовить лечо по-итальянски — яркую овощную закуску, которая легко заменит магазинный кетчуп, соус к мясу или добавку к пасте.

Главное отличие этого рецепта — свежий базилик и белое сухое вино. Они делают вкус не тяжелым и «зимним», а более легким, пряным и средиземноморским. При этом ждать холодов не придется: такое лечо можно подавать сразу после приготовления.

Почему лечо по-итальянски стоит приготовить в августе

Классическое лечо обычно готовят из сладкого перца, томатов и лука. В итальянской версии сохраняется та же овощная основа, но вкус меняется за счет базилика, чеснока, вина и мягкого томления.

Август для такого блюда подходит идеально. Помидоры становятся мясистыми и сладкими, перец — сочным, а свежая зелень дает аромат, который сложно заменить сушеными специями.

«В лечо важно не переварить перец: он должен стать мягким, но сохранить форму и легкую упругость», — рассказала кулинарный автор Наталья Калнина.

Такую закуску можно есть теплой, холодной или использовать как соус. Она хорошо подходит к картофелю, рису, мясу, курице, рыбе, макаронам и поджаренному хлебу.

Ингредиенты для лечо по-итальянски

болгарский перец — 5 шт.;
помидоры — 4–5 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
лук — 2 шт.;
белое сухое вино — 100 мл;
свежий базилик — 1 пучок;
растительное масло — 100 мл;
сахар — 1 ч. л.;
соль, черный перец и специи — по вкусу.

Для более насыщенного вкуса лучше брать мясистые помидоры. Если томаты водянистые, лечо придется тушить чуть дольше, чтобы лишняя жидкость выпарилась.

Перец можно использовать одного цвета или смешать красный, желтый и оранжевый. Так блюдо получится ярче и будет выглядеть аппетитнее.

Как подготовить овощи для лечо

Помидоры нужно окатить кипятком и снять с них кожицу. Для удобства на каждом томате можно сделать неглубокий крестообразный надрез, залить кипятком на 30–40 секунд, а затем переложить в холодную воду. После этого кожица легко отойдет.

Очищенные помидоры нарезают средним кубиком. Слишком мелко резать не стоит: во время тушения они и так дадут сок и частично разойдутся в соус.

Лук нарезают полукольцами, чеснок — тонкими слайсами. Болгарский перец очищают от семян и перегородок, затем режут тонкой соломкой.

«Если перец нарезан одинаковыми полосками, он готовится равномерно и не превращается в овощную кашу», — пояснила кулинарный автор Наталья Калнина.

Как приготовить лечо с вином и базиликом

В глубокой сковороде или сотейнике нужно разогреть растительное масло. Сначала туда отправляют лук и чеснок. Их обжаривают до прозрачности примерно 5–7 минут, не доводя до темной корочки.

Затем добавляют болгарский перец и тушат около 10 минут. Овощ должен слегка размягчиться, но не потерять форму.

После этого вливают белое сухое вино, добавляют помидоры и сахар. Смесь перемешивают и тушат еще 15 минут на умеренном огне. За это время томаты дадут сок, вино частично выпарится, а вкус станет более цельным.

В самом конце добавляют мелко нарезанный базилик, соль, перец и специи по вкусу. Лечо нужно оставить под крышкой на 3–5 минут, чтобы зелень раскрыла аромат.

Зачем в рецепте белое сухое вино

Белое сухое вино в этом рецепте работает как усилитель вкуса. Оно добавляет легкую кислинку, помогает раскрыть томаты и делает овощной соус более выразительным.

Во время тушения большая часть резкого алкогольного аромата уходит, а в блюде остается мягкий фруктовый оттенок. Если готовите для детей или не хотите использовать вино, его можно заменить водой, овощным бульоном или небольшим количеством яблочного сока без сахара.

Сахар в рецепте нужен не для сладости. Он балансирует кислоту томатов и вина, особенно если помидоры попались не слишком спелые.

Чем лечо по-итальянски отличается от обычного

В привычном варианте лечо чаще воспринимается как зимняя заготовка в банках. Итальянская версия больше похожа на овощное рагу или густой соус, который можно подавать сразу.

Свежий базилик отсылает к традициям итальянской кухни, где томаты, чеснок, оливковое масло и зелень часто становятся основой простых, но ярких блюд.

Если хочется сделать вкус еще ближе к средиземноморскому, можно добавить щепотку орегано, немного оливкового масла вместо части растительного или несколько капель лимонного сока перед подачей.

С чем подавать лечо по-итальянски

Такое лечо хорошо сочетается с отварным картофелем, жареной курицей, котлетами, запеченной рыбой, рисом и макаронами. Его можно намазывать на поджаренный хлеб или подавать как теплую закуску.

Особенно удачно оно работает как домашняя замена кетчупу. В составе нет лишних загустителей и резкой сладости, а вкус получается более натуральным: томаты, перец, чеснок и базилик дают достаточно аромата сами по себе.

Если лечо получилось густым, его можно использовать как основу для пасты. Достаточно прогреть соус, добавить готовые макароны и немного тертого сыра.

Можно ли закрыть такое лечо на зиму

Рецепт рассчитан прежде всего на быстрое употребление. Его можно есть сразу после приготовления или хранить в холодильнике несколько дней в чистом контейнере.

Если хочется сделать именно зимнюю заготовку, понадобится стерилизация банок, достаточное количество кислоты и соблюдение правил консервирования. Для длительного хранения лучше использовать проверенную технологию с уксусом или лимонной кислотой.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что при домашних заготовках особенно важны чистая тара, свежие продукты и правильная тепловая обработка. Это снижает риск порчи продукта и делает хранение безопаснее.

Почему этот рецепт стоит сохранить

Лечо по-итальянски — удачный способ использовать сезонные помидоры и перец без сложной консервации. Блюдо готовится быстро, выглядит ярко и подходит почти к любому гарниру.

Рецепт особенно удобен тем, что его не нужно прятать до зимы. Уже через несколько минут после приготовления лечо можно ставить на стол — как соус, закуску или дополнение к горячему блюду.

Для августа это один из самых практичных вариантов: овощи стоят дешевле, вкус у них насыщенный, а результат получается куда интереснее обычного кетчупа из магазина.

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