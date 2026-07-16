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800 детей участвуют в форуме «Сәләт» в Билярске

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Билярском заповеднике стартовала третья смена XV Международного форума «Сәләт». Тема — «Һөнәрләр Биләр Форум» (Ремесла/Junior skills). С 15 по 21 июля около 800 детей из разных регионов России и всех районов Татарстана — победители олимпиад, конференций и активисты — погрузились в образовательную программу.

На открытии выступили научный руководитель проектов «Сәләт» Адип Альмир и директор Молодёжного центра «Сәләт» Айгуль Габдрахманова. Они поприветствовали участников и поблагодарили организаторов, включая Президента РТ Рустама Минниханова, Минмолодёжи республики и руководство Алексеевского района.

Депутат Госсовета РТ Камил Нугаев отметил, что форум проходит на священной земле и важен не только для Татарстана, но и для других регионов. Он передал поздравления от и.о. председателя Госсовета Марата Ахметова, пожелал участникам усердия в учёбе, новых друзей и подчеркнул, что подобный проект есть только в республике.

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