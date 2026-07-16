Технологии

Ученые создали ПО для ускорения инженерных расчетов в десятки раз

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Специалисты Университета Решетнева в Красноярске разработали алгоритмическое и программное обеспечение, которое позволяет ускорить ресурсоемкие инженерные расчеты для ракето- и авиастроения в десятки раз. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Программа использует самоприспосабливающиеся суррогатные модели — быстрые математические приближения. Они обучаются на небольшом количестве точных расчетов, а затем направляют поиск оптимального решения, сокращая число «тяжелых» вычислений без потери качества.

В основе комплекса лежат два модуля, разработанных на высокоуровневом языке программирования. Метод позволяет сжимать пространство переменных в 10–20 раз, что уменьшает необходимость в вызове дорогой целевой функции. Инженер получает объяснимую модель с формулами, которые можно проанализировать и встроить в существующее ПО.

Система уже прошла апробацию на эталонных задачах и зарегистрирована в Роспатенте. Продукт ориентирован на отделы исследований и разработок авиастроительных, ракетно-космических и энергетических компаний.

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